Isis, muore un soldato americano Jihadisti nei pressi del confine turco

17:22 - Nuova ondata di raid aerei americani contro le forze dell'Isis. I bombardamenti, conferma il Centcom, hanno avuto come obiettivo alcune postazioni in Siria e in Iraq. Intanto si registra la prima vittima americana nell'operazione. Si tratta di un marine di 21 anni, il caporale Jordan Spears, il cui corpo è finito nelle acque del Golfo Persico in seguito a un incidente. L'elicottero su cui si trovava è precipitato in mare subito dopo il decollo.

Siria, jihadisti a un km da Kobane - I jihadisti dell'Isis sono a un chilometro da Kobane, la città siriana al confine con la Turchia e i raid aerei non sono sufficienti a fermarli. Lo ha dichiarato un responsabile curdo siriano. I miliziani "sono in alcuni punti a un chilometro da Kobane e in altri a due o tre chilometri", ha detto Idris Nahsen, sottolineando che i raid aerei "non sono sufficienti a battere i terroristi sul terreno. Loro (la coalizione giudata dagli Stati Uniti) ci devono aiutare con armi e munizioni".