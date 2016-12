Isis, jihadista a volto scoperto in video A Cameron: "Stop raid, venite a combattere"

4 ottobre 2014 Isis, jihadista a volto scoperto in video

12:15 - A poche ore dal rilascio del video che ritrae la decapitazione dell'ostaggio inglese Alan Henning, compare in Rete un nuovo filmato dell'Isis. Davanti alla telecamera un 27enne britannico che, facendosi chiamare Abu Saeed al-Britani, si rivolge al premier inglese David Cameron: "No ai raid aerei, se sei un vero uomo manda qui tutte le tue truppe a combattere". La Polizia londinese sta effettuando urgenti verifiche sui contenuti del video.

In mimetica, con un AK-47 al suo fianco, definisce Cameron "spregevole suino" e lo sfida: "Mandateli tutti, mandate anche i vostri riservisti e ve li rimanderemo indietro uno ad uno nelle bare".



Secondo i media britannici si tratterebbe di un giovane di 27enne britannico, ex guardia di sicurezza per un supermercato, partito per la Siria a gennaio.