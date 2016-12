Isis, contraggono Hiv da schiave del sesso: costretti a diventare kamikaze

Futuri kamikaze - I militanti sarebbero stati colpiti dal virus dopo rapporti con due schiave sessuali magrebine nella città di Al-Mayadeen, nella provincia siriana orientale di Deir el-Zor. Sempre secondo l'agenzia locale Ara News, informata da fonti mediche del luogo, i sedici uomini infetti sarebbero stati messi in quarantena, in attesa di essere utilizzati per attacchi kamikaze. "La maggior parte delle persone infette sono militanti stranieri", riportano i curdi. Le donne in questione sarebbero invece fuggite in Turchia, per sfuggire all'esecuzione, ma di loro non ci sono notizie certe.



Non è il primo caso - Questo però non è il primo caso di Hiv tra le truppe estremiste islamiche. In primavera, un combattente indonesiano affetto avrebbe "passato" il virus a una schiava nella città di Shaddadi; la donna sarebbe poi stata venduta ad altri terroristi, scatenando il panico. L'indonesiano, secondo quanto scrive il Mirror, sarebbe stato giustiziato.