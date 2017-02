Iraq, Pentagono: militari Usa feriti in attacchi Isis a Mosul

Alcuni soldati americani che operano nei pressi del fronte di guerra di Mosul, in Iraq, sono rimasti feriti dopo essere stati attaccati dai jihadisti dell'Isis nelle ultime settimane. Lo ha reso noto il Pentagono senza svelare quale sia il numero dei soldati colpiti. La notizia arriva nel momento in cui l'amministrazione Trump potrebbe decidere di inviare truppe regolari da combattimento in Iraq e in Siria per accelerare la lotta all'Isis.