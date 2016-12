Indonesia,quattro detenuti giustiziati per droga: tre sono nigeriani

Le autorità indonesiane hanno giustiziato quattro detenuti, tre dei quali nigeriani, per traffico di droga: lo ha annunciato un funzionario governativo. Le condanne alla pena capitale sono state eseguite per fucilazione. La notizia è stata confermata da Noor Rachmad, vice procuratore generale, il quale non ha spiegato però i motivi per i quali non sono stati giustiziati altri 10 detenuti, condannati a morte per lo stesso reato.