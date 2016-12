Si chiama Mbah Gotho, vive a Giacarta, in Indonesia, ha 145 anni e fino a tre mesi fa cucinava da so lo . Questo l'identikit dell'uomo più vecchio del mondo. E' nato il 31 dicembre del 1870 e i documenti, registrati dall'anagrafe indonesiana, testimoniano la sua data di nascita. Sopravvissuto ai suoi familiari più stretti (dieci fratelli, quattro mogli e quattro figli), ha svelato la ricetta per vivere a lungo: "Avere tanta pazienza".

Mbah aveva iniziato a pensare alla morte nel 1992 e si era fatto preparare anche la lapide, ma è vissuto per altri 24 anni. La sua salute non è più la stessa: ormai non è completamente autosufficiente, cammina lentamente e un po' ricurvo e la vista è un po' calata, tanto che ormai non guarda più la tv e ascolta solo la radio.



Attualmente il titolo di più vecchio del mondo è detenuto da una centenaria francese, Jeanne Calment, che morì nel 1997 all'età di 122 anni, 23 in meno. Presto, quindi, potrebbe entrare anche nel Guinness dei record.