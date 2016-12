Indonesia, esplosione a bordo di un traghetto: due morti, due italiani tra i feriti

Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 1 di 7 Ansa Ansa Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 2 di 7 Ansa Ansa Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 3 di 7 Ansa Ansa Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 4 di 7 Afp Afp Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 5 di 7 Afp Afp Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 6 di 7 Afp Afp Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani 7 di 7 Afp Afp Esplosione su traghetto a Bali, a bordo anche turisti italiani leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo Sugeng Sudarso, capo della polizia distrettuale di Karangasem, la barca veloce "Gili Cat 2" è esplosa alle 9.30 locali (le 3.30 in Italia) quando era a circa 200 metri dalla riva di Padang Bai dopo la partenza alla volta dell'isola di Gili Trawangan.



Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto del fumo uscire dal motore poco prima dell'incidente. La polizia ipotizza che un cortocircuito a una batteria abbia fatto contatto con il serbatoio, causando l'esplosione che ha squarciato il retro dell'imbarcazione e frantumato i vetri delle finestre.



A bordo, tutti al coperto, c'erano turisti britannici, francesi, portoghesi, spagnoli, olandesi e irlandesi, oltre a quattro membri dell'equipaggio. Come confermato dalla Farnesina sul traghetto c'erano anche 4 italiani. Due sono rimasti illesi, mentre la coppia di sposi è ricoverata in una struttura ospedaliera con fratture multiple, ma non è in pericolo di vita.



Due turiste - un'austriaca e una donna inizialmente identificata come tedesca - sono morte, mentre i feriti sono stati prima portati in una clinica locale, per essere poi trasferiti in strutture meglio equipaggiate a Denpasar. In un filmato, diversi di essi appaiono sotto shock ma coscienti, e presentano diverse ferite agli arti o alla testa. In una foto diffusa dalla stampa indonesiana, si vede che a un ferito portato via a braccia dalla nave mancano parte delle gambe.



Incidenti a traghetti sono purtroppo frequenti in Indonesia, un arcipelago di 17mila isole dove le condizioni di sicurezza sono spesso precarie, anche per colpa della mancanza di controlli rigorosi. La stessa "Gili Cat 2", per quanto di standard elevati rispetto a molte imbarcazioni in uso in Indonesia, era abilitata a trasportare 34 passeggeri più tre membri dell'equipaggio, ma con un carico normale di soli 30 passeggeri.



"Una barca costruita in Australia e gestita da australiani: non potrete essere più al sicuro di così!", si legge sul sito della compagnia che opera la tratta. Qualcosa, purtroppo, non è andato come nelle previsioni.