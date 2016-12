10:18 - Cinque bambini sono morti e 20 sono rimasti feriti dopo che un treno ha travolto a un passaggio a livello non protetto il minibus su cui viaggiavano. E' accaduto nello Stato indiano di Uttar Pradesh. L'autista del pullmino, secondo la polizia, stava ascoltando musica con gli auricolari e non si è accorto del sopraggiungere del treno. Otto dei bimbi feriti ricoverati nell'ospedale di Varanasi versano in gravi condizioni.