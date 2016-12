India, rivolta dei Patel: scontri

In agitazione da molte settimane per ottenere maggiori diritti, la comunità dei Patel, composta da proprietari terrieri e capi di villaggio, dello Stato indiano del Gujarat, ha mostrato martedì la sua forza organizzando una mega manifestazione e portando in piazza, nella capitale statale Ahmedabad, circa 500mila persone. La città è stata teatro di scontri e di atti di vandalismo che si sono ripetuti in altre località dello Stato con numerosi feriti.