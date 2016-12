India-Pakistan, colloqui annullati

L'incontro fra i consiglieri per la Sicurezza di India e Pakistan previsti a New Delhi è stato annullato dopo che i pakistani hanno detto "no" a precondizioni dettate del governo indiano. In un comunicato il ministero degli Esteri pakistano ha, infatti, comunicato la rinuncia ai colloqui che "non sarebbero utili se condotti soltanto per discutere di terrorismo".