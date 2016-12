Il presidente indiano Pranab Mukherjee si è sottoposto sabato sera ad un intervento di angioplastica nell'ospedale militare di New Delhi, dopo aver avvertito dolori allo stomaco e vertigini. Dopo gli esami, i medici hanno localizzato l'occlusione di una arteria, sottoponendo quindi il paziente, che ha 79 anni, ad un intervento chirurgico per l'impianto di uno stent. Pranab è ora in osservazione in "condizioni stabili".