India, liquore adulterato: 27 morti

08:50 - Almeno 27 persone sono morte nelle ultime 24 ore in diversi ospedali dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, dopo aver bevuto un alcolico adulterato di fabbricazione artigianale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians, secondo cui "altri 100 uomini sono ricoverati per l'intossicazione", causata forse da un whisky a basso costo venduto in alcuni villaggi. Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi: molti dei ricoverati sono in gravi condizioni.