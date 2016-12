India, donne uccise da topicida: arrestati alcuni medici

15:01 - Le autorità sanitarie indiane hanno scoperto che i farmaci somministrati a 14 donne morte dopo un intervento di sterilizzazione contenevano un potente topicida. Lo riferiscono oggi i media indiani. "Da un primo esame - ha detto un funzionario del dipartimento della Sanità - sembra che la salute delle donne operate nel campo sanitario si è aggravata dopo aver preso le medicine contaminate con fosfuro di zinco".

l governo locale ha formato una commissione guidata da un ex giudice per condurre le indagini sull'incidente avvenuto una settimana fa durante una campagna sanitaria per il controllo delle nascite dove sono state operate oltre 80 donne in cinque ore. Dovrà presentare un rapporto entro tre mesi.



Nei giorni scorsi la polizia ha effettuato diversi raid nelle industrie farmaceutiche e negozi all'ingrosso che forniscono i medicinali usati delle equipe mediche governative. L'antibiotico, somministrato alle donne, proveniva da un azienda di Raupur, il capoluogo del Chhattisgarh, chiamata Mahawar Pharma.



Gli investigatori hanno trovato del fosfuro di zinco nello stabilimento della ditta e, secondo quanto si e' appreso, potrebbe avere contaminato gli stock di medicinali venduti al governo. Tutti i farmaci sono stati sequestrati, mentre due direttori sono stati arrestati. Attualmente ci sono ancora 122 donne, che si erano sottoposte alla tubectomia nel fine settimana, ricoverate in diversi ospedali della zona.