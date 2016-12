India, aereo di linea cade sulla strada mentre viene spostato da una gru: tragedia sfiorata

Un aereo è caduto sul muro di un edificio privato vicino all'aeroporto Begumpet, in India, mentre era attaccato ad una gru: l'Airbus A320, pesante 70 tonnellate, doveva essere trasportato in una scuola di formazione per piloti, a quattro chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Fortunatamente non vi sono stati feriti, e dopo tre ore di lavoro la strada adiacente il muro è stata ripulita dai rottami presenti.