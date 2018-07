Incendi in Grecia, Farnesina: "Nessun italiano irreperibile"

"Fino a questo momento, non ci sono italiani irreperibili" in Grecia. Lo ha riferito il capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, parlando della terribile serie di incendi divampati nella zona di Atene. Un gruppo di "connazionali si trovava vicino ai roghi ed è stato assistito e messo in salvo", ha aggiunto. In Grecia risiedono circa 12mila italiani e ogni anno oltre sono 1,5 milioni quelli che si recano nel Paese ellenico.