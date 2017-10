In Guatemala scorre un vero e proprio fiume di plastica

L'inquinamento ambientale è un serissimo problema mondiale: secondo uno studio condotto da Orb Media, lʼ83% dellʼacqua potabile è contaminata da microscopiche fibre di plastica. Ci sono però alcune zone del pianeta dove questo inquinamento è visibile a occhio nudo. Come in Guatemala, dove un vero e proprio fiume di plastica scorre sotto gli occhi degli abitanti, costretti ad assistere a un degrado che sembra solo intensificarsi. Il video è stato inizialmente pubblicato da Project Genesis, un progetto non profit che nell'area di Chimaltenango, in Guatemala, si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini poveri che vivono in quelle zone. A tutt'oggi ne supporta più di 400.