18 ottobre 2014 Hong Kong, ancora strade occupate: arrestati 26 studenti Le forze dell'ordine hanno tentato di cacciare i manifestanti muniti di ombrelli, usati per proteggersi dagli spray al peperoncino.

15:16 - Almeno ventisei persone sono state arrestate a Honk Kong, nel corso degli scontri tra polizia e manifestanti pro democrazia che cercavano riprendere un sito di protesta smantellato in precedenza. Quasi 9mila manifestanti sono riusciti ad occupare una strada nel quartiere di Mongkok. Negli scontri feriti 15 agenti. Le forze dell'ordine hanno tentato di cacciare i manifestanti muniti di ombrelli, usati per proteggersi dagli spray al peperoncino.

I manifestanti pro-democrazia hanno cercato di riprendere il controllo di un campo in un sobborgo densamente popolato della città, che era stato parzialmente smantellato in giornata dalla polizia. La polizia ha quindi usato spray al peperoncino e manganelli per disperdere i manifestanti che cercavano di rioccupare una via principale di Mong Kok, dove sono rimasti accampati per quasi tre settimane. La tensione rimane ancora altissima e gli agenti sono pronti a una nuova offensiva per smantellare i bivacchi.