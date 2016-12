Haiti, evasione dal carcere stile Prison Break: 174 detenuti uccidono guardia e fuggono armati

Nella prigione i detenuti erano 266, ma nella confusione non tutti sono riusciti a fuggire. Il ministro della Giustizia Camille Edouard Junior ha riferito poi che "tre prigionieri sono stati feriti, tra cui uno che è morto in conseguenza delle ferite". In totale attualmente sarebbero 174 gli uomini a piede libero, di cui alcuni armati.



Prima di evadere infatti, i detenuti hanno fatto irruzione all'interno di una zona utilizzata dalle guardie e hanno rubato alcuni fucili e altre armi. Dopo aver ucciso una guardia, hanno sparato diversi colpi sui secondini - sulle porte delle celle sono stati trovati diversi proiettili - e poi si sono dileguati.



Le autorità hanno consigliato alla popolazione, già duramente colpita dal recente passaggio dell'uragano Matthew, di non uscire di casa. Intorno alla costa nord della capitale sono stati istituiti numerosi posti di blocco ma, dal momento che i prigionieri non indossano una divisa, non è semplice identificarli e procedere alla cattura.