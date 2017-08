Il personale militare appartiene soprattutto a Marina e Aeronautica, dislocati nella Andersen Air Force Base. Le forze aeree sull'isola comprendono il 36esimo Stormo con i bombardieri strategici B-52 e B-1B (questi ultimi protagonisti di recente del volo congiunto con la Corea del Sud sul territorio nordcoreano); per quanto riguarda le forze navali, alla Naval Base Guam sono presenti quattro sottomarini a propulsione nucleare, oltre a due per le scorte.

Le forze in Giappone - Questo senza contare mezzi e uomini di stanza in Giappone, alleato strategico nella gestione della crisi nella penisola. In orbita nipponica si trova infatti la Settima Flotta della Marina Usa, che conta su circa 50-70 navi e sottomarini, 140 aerei e circa 20mila marinai, e un comando della Flotta del Pacifico della Us Navy. A Yokosuka è arrivata poi la Ronald Reagan, portaerei a propulsione nucleare e ammiraglia di una flotta di quattordici cacciatorpedinieri e incrociatori, oltre a dodici sottomarini nucleari. Altri sottomarini strategici si trovano a Sasebo. Tokyo è distante 1.500 miglia (2.400 chilometri) in linea d'aria da Guam.