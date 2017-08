Corea Nord minaccia Guam, l'isola Usa: "Il territorio è al sicuro"

Le autorità di Guam rassicurano che il territorio dell'isola statunitense del Pacifico occidentale "è al sicuro". Le dichiarazioni arrivano in risposta alle minacce da parte della Corea del Nord di mettere in atto piano per colpire l'area. Il governatore Eddie Baza Calvo ha affermato che "non esiste alcuna minaccia a Guam o alle altre isole Marianne a nord. Proseguirò comunque i colloqui con l'esercito affinché Guam sia pronta a qualsiasi eventualità".