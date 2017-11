Grecia, scontri tra polizia e studenti ad Atene e Salonicco

Centinaia di giovani si sono scontrati con la polizia nelle due principali città della Grecia, Atene e Salonicco, durante le marce organizzate per commemorare il 17 novembre 1973. Quel giorno i carri armati intervenirono contro gli studenti in piazza per contestare e sfidare apertamente il regime militare. Le marce di oggi sono state inizialmente pacifiche poi sono degenerate con lanci di pietre e atti di vandalismo.