Governi Ue: preoccupati da Libia

"Profonda preoccupazione" per le violenze e l'espansione del terrorismo in Libia è stata espressa in una nota congiunta dai governi di Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Tutti, alla vigilia del nuovo round di colloqui tra i rappresentanti di Tobruk e di Tripoli, chiedono "la firma nei prossimi giorni dell'accordo proposto dall'Onu", di cui sostengono il rappresentante Bernardino Leon.