Gmg, il Papa a una ragazza vittima di bullismo: "Le chiacchiere sono una forma di terrorismo"

Gmg, il Papa saluta i giovani: "Io ora mi ritiro, voi fate chiasso tutta la notte" Affacciandosi dalla finestra dell'arcivescovado di Cracovia, Papa Francesco, al termine della sua prima giornata alla Gmg 2016, ha salutato così i giovani presenti: "Io ora mi ritiro. Voi dovete fare il vostro dovere, che è fare chiasso tutta la notte, e far vedere la vostra gioia cristiana". "Costruire ponti, non muri" - Collegato in diretta video con i 90mila ragazzi italiani che prendono parte alla Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, il Papa ha poi lanciato una sorta di appello a costuire ponti ed non muri. Un giovane veneto gli ha raccontato di essere in un gruppo che, giunto a Monaco di Baviera il giorno del recente attentato, è dovuto tornare a casa, per poi poter finalmente raggiungere la Polonia: "Ora vogliamo chiederti: come possiamo noi giovani vivere e diffondere pace in questo mondo cosi pieno di odio?".



Ecco la risposta: "Tu hai detto due parole chiave: pace e odio. La pace costruisce ponti, l'odio è il costruttore di muri. Tu devi scegliere nella vita: o faccio ponti o faccio muri, divido, e l'odio cresce. I ponti uniscono e quando c'è un ponte l'odio può andare via perché io posso sentire l'altro. L'odio cresce sempre con i muri".



"Ora mi ritiro, voi invece fate chiasso tutta notte" - "Ora io mi ritiro. Voi dovete fare il vostro dovere, che è fare chiasso tutta la notte, e far vedere la vostra gioia cristiana, la gioia che il Signore vi dà di essere la comunità che segue Gesù". E' il saluto del Papa ai ragazzi della Gmg di Cracovia, pronunciato dalla finestra dell'arcivescovado dove Bergoglio pernotta.