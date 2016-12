Piccolo inconveniente per Papa Francesco, durante il suo viaggio in Polonia in occasione della Gmg. Prima di celebrare la messa nel santuario di Jasna Gora a Czestochowa, incensando l'altare, il Pontefice è inciampato e caduto per pochi secondi. Il primo a soccorrerlo è stato il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, monsignor Guido Marini, che ha cercato di attutire la caduta prendendo il braccio di Bergoglio. Poi sono accorsi anche altri sacerdoti, la sicurezza, e anche un cameraman. Ma il Papa si è rialzato senza problemi e ha continuato a celebrare la funzione.