Giovane italiana morta a Glasgow, mistero sulle cause | La polizia: "Non è omicidio"

Una italiana di 25 anni, Debora Rastelli, è stata trovata morta nella sua abitazione di Glasgow. Originaria di Cossato, nel Biellese, da circa un anno si era trasferita in Scozia, dove aveva trovato lavoro come assistente sanitaria, per imparare la lingua. A dare l'allarme è stata la coinquilina. Le forze dell'ordine hanno escluso che si sia trattato di omicidio: "Non è morta in circostanze sospette".