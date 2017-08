Usa, turista italiano ucciso in auto a Little Rock

Un italiano di 31 anni, Carlo Marigliano, è stato ucciso a Little Rock, in Arkansas, da alcuni colpi di pistola mentre era alla guida di un'auto a noleggio a North Shackleford Road. L'omicidio risale a venerdì 28 luglio e le autorità stanno indagando per accertare la dinamica dei fatti. Marigliano si trovava negli Stati Uniti per una vacanza e fra qualche settimana avrebbe dovuto ricongiungersi a Miami con la moglie e i due figli.

Un'emittente locale ha intervistato il cugino di Marigliano, Gianni Sulmonte, all'arrivo della famiglia all'aeroporto Clinton National lunedì notte."L'intera famiglia vuole sapere cosa è accaduto e perchè", ha dichiarato il cugino della vittima, "Tutto questo non sarebbe mai dovuto succedere". I parenti hanno raccontato alla polizia che Marigliano era in vacanza a Little Rock con un gruppo di turisti italiani ma che ad un certo punto si era allontanato per esplorare la città da solo. Mentre era alla guida è stato colpito da alcuni colpi di pistola e si è schiantato con la vettura contro un palazzo.



La famiglia di Marigliano spera che la salma dell'uomo possa rientrare in Italia la prossima settimana, perchè possano svolgersi i funerali a Napoli. Media locali sottolineano l'esacalation di violenza nella città di Little Rock: nel fine settimana scorso il numero di omicidi è salito a 37, cinque dei quali negli ultimi sette giorni.