Giappone, media: l'imperatore Akihito sarebbe pronto ad abdicare

L'imperatore giapponese Akihito

Dopo 27 anni di regno l'imperatore del Giappone Akihito ha espresso l'intenzione di abdicare. Nonostante i suoi 82 anni, la decisione non dipenderebbe dalle condizioni di salute. Al trono dal 7 gennaio del 1989, l'attuale imperatore si sarebbe pronunciato a favore dell'abdicazione già un paio di anni fa, ma la procedura non è prevista dalla legge della Casa Imperiale che, per questa circostanza, necessiterebbe quindi di una revisione.