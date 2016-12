14:41 - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata avvertita alle 22,09 locali, le 14,09 in Italia, nella prefettura di Nagano, in Giappone. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica nipponica precisando che l'intensità del sisma, secondo i parametri locali, è stata pari a 6-, in una scala di riferimento che prevede a 7 la massima intensità. Non c'è allerta tsunam. Ancora non si sa se ci siano vittime o danni.