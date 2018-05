Germania, tamponamento tra treni in Baviera: 2 morti e 14 feriti

Nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera, un treno regionale ha tamponato un treno merci fermo, provocando due morti e 14 feriti. Le vittime, riferiscono le autorità tedesche, sono il capotreno del convoglio e un passeggero. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. La tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa.