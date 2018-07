Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare | Dal partito però assicurano: "Stabilità governo non in questione"

Secondo il governatore della Baviera Soeder "in un governo si può raggiungere molto, ma fuori no". "Noi riteniamo che ci sia bisogno di maggiore sicurezza sulle frontiere", ha continuato parlando a margine di un evento a Passau, e sottolineando che il partito sia comunque disponibile al compromesso. La Csu è un partito della Baviera, "cugino" della Cdu, partito di Angela Merkel.



Seehofer: "Prima di dimettermi tento ancora" - Nella tarda notte Seehofer aveva confermato ai cronisti anche personalmente l'intenzione di dimettersi, se non ci sarebbe stato un compromesso con la Cdu sui migranti: "E' vero che ho messo a disposizione i mandati, e tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni. Come passo intermedio, incontrerò la Cdu, nella speranza che ci si possa mettere d'accordo. Tutto il resto sarà deciso dopo", aveva affermato.



Cdu: "Auspichiamo accordo per procedura comune con la Csu" - Dopo le parole di Seehofer la Cdu tedesca aveva annunciato che c'era ancora spazio per un compromesso: "Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune". Angela Merkel, in un'intervista alla tv pubblica Zdf, ha chiarito che "un accordo con l'Italia non è stato possibile" e che "l'intero sistema Schengen è a rischio". Per questo motivo non ha intenzione di arretrare sui migranti.



Migranti e elezioni bavaresi: le chiavi della crisi - La crisi che sta minacciando la coalizione di governo tedesca è solo in parte frutto del disaccordo con la Csu del ministro Seehofer sulla questione migranti. Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta. Lo scontro aperto tuttavia è arrivato dopo che la Merkel ha rispedito al mittente la proposta di Seehofer di respingimento senza condizioni di quei migranti che risultino già registrati in altri Paesi europei, che la Csu ritiene peraltro la pura e semplice applicazione del Trattato di Dublino.