Germania, approvata una legge che limita l'uso del velo integrale

Il Parlamento tedesco ha approvato una legge che vieta di indossare il velo integrale, in particolare fra i dipendenti e funzionari pubblici, compresi giudici e soldati. Il Bundestag ha anche approvato un pacchetto di misure volto alla lotta contro l'estremismo e gli attentati, come il braccialetto elettronico per "sospetti pericolosi". "Vogliamo indicare ad altre culture i limiti della nostra tolleranza", ha detto il ministro Thomas de Maizière.