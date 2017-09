Germania al voto: si riduce il distacco Merkel-Schulz | I populisti fanno paura, potrebbero entrare in Parlamento

Oltre 60 milioni di tedeschi sono chiamati al voto oggi per le elezioni politiche. Secondo i sondaggi, Angela Merkel (Cdu) dovrebbe prevalere sull’avversario, Martin Schulz (Spd), conquistando il quarto mandato consecutivo. Previsto anche l'ingresso in Parlamento del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. "Siamo nemici - ha detto l’ex presidente dell’Europarlamento rivolgendosi ai populisti - siete i becchini della democrazia".

I sondaggi - Secondo il report elaborato da Emnid di Bild am Sonntag, in una elezione diretta, Angela Merkel avrebbe soltanto il 45% dei consensi, e Martin Schulz il 32%. Nelle ultime settimane lo scarto si è ridotto da 29 a 13 punti: quattro settimane fa, infatti, i due candidati erano premiati rispettivamente dal 51 e dal 22% dei consensi.

Il pericolo populista - Ma la vera novità è il boom del partito di estrema destra, Alternative für Deutschland. Sempre secondo le previsioni, il movimento guidato da Alice Weidel dovrebbe superare la soglia del 5%, accedendo per la prima volta al Parlamento federale. E gli osservatori internazionali sono già in allarme. L’Afd, un movimento euroscettico fortemente critico verso la cosiddetta "politica dell’accoglienza", presenta tratti xenofobi e neonazisti. Per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, dunque, un partito populista potrebbe fare il suo ingresso al Bundestag.