Gb, uccise poliziotto durante incontro gay: italiano condannato

Il 50enne di origine italiana Stefano Brizzi è stato condannato a Londra per aver ucciso il poliziotto Gordon Sample, 59 anni, e averne sciolto il cadavere nell'acido. L'omicidio avvenne ad aprile durante un incontro organizzato tramite la chat del sito gay Grindr. L'uomo aveva sostenuto che il 59enne fosse morto strangolato in un gioco erotico finito male, ma la giuria non ha creduto a questa versione.