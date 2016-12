2 dicembre 2014 Gb, morto Orca il cane baby-sitter il Golden Retriever era un aiuto fondamentale per la sua padrona Cheryl Alexander, da tempo malata di distrofia muscolare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - E' morto dopo 12 anni di "onorata carriera" Orca, il Golden Retriever diventato famoso in Gran Bretagna per i "servigi" offerti alla sua padrona, Cheryl Alexander, da tempo malata di distrofia muscolare. Orca, addestrato dalla UK charity Canine Partners come cane guida e di assistenza, durante la sua convivenza con Cheryl era diventato un aiuto fondamentale, tanto che dopo la nascita della prima figlia della donna aveva assunto anche il ruolo di baby sitter.

Orca, un assistente tutto fare - Cherlyn da tempo vive su una sedia a rotelle e spesso è scossa da forti dolori muscolari, che ne limitano anche i movimenti: Orca era sempre presente, riuscendo a sostituirla nelle più svariate faccende domestiche. Il cane era stato infatti addestrato a riconoscere 150 comandi, sapeva caricare e svuotare una lavatrice, accendere il videoregistratore, portare oggetti e cibi dal frigorifero, sciogliere i lacci delle scarpe, ecc.



Un po' cane, un po' baby sitter - Con la nascita di Lily, prima figlia di Cherlyn e del marito, Orca aveva assunto anche il ruolo di baby sitter: il Golden Retriever aiutava infatti la donna nell'assistere la bambina, portandole ad esempio il biberon, la copertina o i pannolini al momento del cambio.



La volta che salvò la vita della sua padrona - La sintonia fra cane e padrona era stata evidente fin dai primi tempi della convivenza quando Orca aveva salvato la vita a Cherlyn. Il cane, che all'epoca aveva solo 17 mesi, salvò infatti la donna caduta in un fossato pieno d'acqua: Orca richiamò l'attenzione di un passante facendo sì che la padrona fosse soccorsa e salvata.