Gb, la tecnologia dei videogame farà "rivivere" i testimoni della Shoah

Ogni volta che si ascoltano le testimonianze degli ultimi sopravvissuti della Shoah, la domanda che sorge inevitabile è sempre la stessa: "E quando non ci saranno più, chi penserà a tramandare le loro storie ?". Da qui parte il progetto Interact dell' Università di Huddersfield , in Gran Bretagna, che promette di far "rivivere" gli anziani testimoni dell'orrore nazista grazie alla realtà virtuale , usando tecnologie del tutto simili a quelle dei videogiochi.

L'idea di base è semplice: registrare i sopravvissuti ancora vivi mentre parlano delle persecuzioni naziste, della vita nei ghetti e nei campi di concentramento, chiedendo loro di rispondere a centinaia di ipotetiche domande. I filmati saranno poi proiettati in 3D e un software sarà in grado di analizzare le domande poste dal pubblico, in modo da suggerire al "sopravvissuto virtuale" la risposta più appropriata, in maniera - assicurano gli esperti - perfettamente realistica.



In Inghilterra si stima vivano ancora circa 800 persone scampate all'Olocausto. Molte di loro hanno superato i 90 anni e sono troppo anziane o deboli per continuare ancora a lungo la loro attività di testimonianza. "Lo scopo di Interact - spiega la professoressa Minhua Ma, coordinatrice del progetto e docente di Digital Media & Games - è quello di offrire l'esperienza arricchente dell'interazione umana. Un giorno, quando nessuno dei superstiti ci sarà più, saremo in grado di aiutare le giovani generazioni a capire meglio la storia".