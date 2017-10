Gb, i cuochi della regina rassegnano le dimissioni: "Troppo lavoro"

Costretti a lavorare tra Buckingham palace, le tenute di Balmoral e Kensington, 14 dei 50 cuochi della regina non ce l'hanno più fatta a reggere il troppo lavoro. Diventato particolarmente eccessivo dopo la nascita dei due nipotini, George e Charlotte. La duchessa di Cambridge, Kate, pretenderebbe infatti pappette raffinatissime prodotte rigorasamente a domicilio. Gli addetti della cucina erano così costretti ad andare avanti e indietro per cercare di accontentare tutte le pance reali. Inoltre sembrerebbe che Elisabetta II non pagasse volentieri gli straordinari che il personale era costretto a fare per rispondere a tutte le esigenze della famiglia Windsor. Da qui la decisione di trovare un altro lavoro.