Gas, accordo tra Ue, Russia e Ucraina

02:11 - Dopo due giorni di negoziati è stato raggiunto un accordo tra Mosca, Kiev e la Commissione Ue sulle forniture di gas. L'intesa prevede forniture per 4 miliardi di metri cubi sino a fine marzo a un prezzo di 385 dollari per mille metri cubi con pagamento anticipato, oltra al pagamento di 3,1 miliardi di dollari di debiti pregressi di Kiev in due tranche, la prima da 1,45 miliardi subito e la seconda da 1,65 entro fine anno.

Queste condizioni verranno "ufficializzate" da un decreto del governo russo. L'Ucraina garantisce i pagamenti grazie a un fondo Fmi già bloccato da 3,1 mld di dollari per il pregresso, mentre il pagamento delle nuove forniture viene garantito dai finanziamenti già previsti dai programmi di assistenza finanziaria Fmi-Ue, a cui se ne aggiungerà un terzo nell'anno nuovo.



L'accordo comprende inoltre un protocollo vincolante che assicura le forniture di gas a Kiev sino a marzo 2015 e un'aggiunta al contratto tra Naftogaz e Gazprom. Testimoni della firma il presidente della Commissione José Barroso e il vicepresidente Maros Sefcovic. A firmare i ministri Alexander Novak e Iuri Prodan, il commissario Guenther Oettinger e gli ad di Naftogaz e Gazprom.



Barroso: "Ora attuare l'accordo di Minsk" - Dopo l'accordo trovato sul gas "ora la priorità deve essere l'attuazione di quello di Minsk" tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue José Barroso auspicando che la firma dell'intesa sul gas "faccia crescere la fiducia reciproca" tra Mosca e Kiev. L'intesa raggiunta "garantisce la sicurezza energetica dell'Ucraina e dei nostri Paesi" Ue per quest'inverno, ha sottolineato.



Hollande-Merkel: "Ue in campo per l'attuazione dell'accordo" - L'Ue "svolgerà tutto il suo ruolo per facilitare l'attuazione dell'accordo raggiunto" a Bruxelles per regolare temporaneamente la controversia sul gas tra Russia e Ucraina, hanno garantito il presidente francese e la cancelliera tedesca. Secondo un comunicato dall'Eliseo, Francois Hollande e Angela Merkel hanno tenuto colloqui con i presidenti Vladimir Putin e Petro Poroshenko: i quattro leader hanno "accolto con favore la conclusione dei negoziati, condotte con la mediazione Ue".