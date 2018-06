G7, Tusk: "Nessuna divergenza con Conte, Italia e Ue hanno la stessa linea sulla Russia"

"Sono convinto che i Paesi europei del G7 avranno la stessa posizione anche sulla Russia, se non nei dettagli almeno in linea generale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, parlando dell'appoggio del premier italiano Giuseppe Conte alla proposta del presidente americano Donald Trump di far rientrare la Russia nel G8. "Non ci sono divergenze tra Italia ed Europa, con Conte ho tenuto un bilaterale amichevole", ha aggiunto.