G7, Obama "bavarese doc": chiede, e ottiene, una birra da bere al sole

12:14 - "Gruss Gott!". Barack Obama saluta la folla di Kruen in perfetto stile bavarese. Il presidente degli Usa, parlando alla folla, si è scusato di non avere portato i "lederhose", tipici pantaloni di pelle del costume alpino, "ma li comprerò!", ha promesso. Obama ha mostrato di essere un fan delle abitudini del posto, "non è mai l'ora sbagliata per i wurstel bianco", ha esclamato, citando la salsiccia che si mangia, secondo tradizione, prima di mezzogiorno. Quindi ha rivolto "un'ultima preghiera ad Angela": di restare "al sole e bere birra"... accontentato!