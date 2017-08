G20:ok impegni su clima ma senza Usa | Gentiloni: onorevole accordo su migranti, realistico quello su commercio

"Una grande occasione persa". Così l'Osservatore Romano commenta i lavori del G20 ai quali dedica l'apertura di prima pagina. In particolare è giudicato negativamente il mancato accordo "per varare sanzioni contro i trafficanti di esseri umani", "un aspetto di centrale importanza in relazione all'emergenza immigrazione". "Non è un bilancio positivo, quello che emerge del G20 tedesco", prosegue il giornale della Santa Sede parlando poi del clima. E anche nella condanna del protezionismo "un accordo tiepido, figlio di un fragile compromesso".