Frasi sulla Shoah, Abu Mazen si scusa: "E' un crimine odioso"

Il presidente palestinese Abu Mazen si è scusato per le dichiarazioni sugli ebrei e la Shoah che hanno suscitato sdegno in tutto il mondo. "Non era mia intenzione offendere alcuno - ha detto -. Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche". Abu Mazen ha quindi ribadito "la nostra ben nota condanna della Shoah come uno dei crimini più odiosi della storia", e ha espresso "solidarietà alle vittime".