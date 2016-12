Francia, musulmani e cattolici insieme in cattedrale a Rouen per rendere omaggio a padre Jacques

Almeno 2mila fedeli cattolici, accompagnati da un centinaio di musulmani, si sono riuniti nella cattedrale di Rouen, in Francia, per rendere omaggio a padre Jacques Hamel, il prete sgozzato da due jihadisti. "Accogliamo i nostri amici musulmani", ha esordito monsignor Lebrun che ha celebrato la messa. "Voglio ringraziarvi a nome di tutti i cristiani. In questo modo sottolineate che rifiutate i morti e la violenza in nome di Dio. Questo non è l'Islam".