Francia, Francois Fillon trionfa alle primarie della destra: "Ha vinto il Paese della verità e dell'azione"

Francois Fillon sarà il candidato del centrodestra nella corsa all'Eliseo. Fillon aveva stravinto il primo turno, doppiando i voti di Sarkozy, e non c'era troppa incertezza sul ballottaggio. Ma le proporzioni della sua vittoria al duello contro Alain Juppè hanno assunto le dimensioni di una valanga, il 67% contro il 33%. "Congratulazioni a Fillon per l'ampia vittoria. Da stasera sono con lui", ha detto commosso Juppè riconoscendo la sconfitta.