Francia, crolla balcone durante una festa: 4 morti e 14 feriti, si indaga per chiarire le cause

Quattro persone sono morte sabato sera a causa del crollo di un balcone di una palazzina di Angers, nel nordovest della Francia. Altre 14 sono rimaste ferite. La tragedia, riporta Le Figaro, è avvenuta durante una festa di studenti e sul balcone c'era una quindicina di persone. Alcuni dei feriti sono gravi, ma non sono in pericolo di vita. Le vittime avevano un'età compresa tra 18 e 25 anni.

Si indaga per chiarire le cause del crollo del balcone di un condominio di Angers, nel dipartimento del Maine e Loira, come ha riferito la prefettura del dipartimento.



Alcuni feriti sono in condizioni gravi, ma nessuno è in pericolo di vita. Le quattro vittime "sono giovani di Angers ma anche del dipartimento e della regione", ha dichiarato un portavoce della procura.



Secondo i primi accertamenti, un gruppo di ragazzi si trovava vicino al palazzo, quando poco prima di mezzanotte il balcone del terzo piano è crollato.