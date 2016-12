Filippine, tre stranieri sequestrati in un villaggio vacanze del sud

Un gruppo di uomini armati ha rapito nelle Filippine un cittadino norvegese, due canadesi e una donna del luogo . Il sequestro è avvenuto in un villaggio vacanze su un'isola meridionale del Paese, l'Holiday Ocean View Samal Resort di cui il norvegese è direttore: due ospiti giapponesi hanno cercato di intervenire, ma non hanno avuto successo. I rapitori sono quindi fuggiti a bordo di un motoscafo .

Il gruppo, formato da 11 uomini armati, ha tentato anche di rapire un'altra coppia di stranieri che si trovava su uno degli yacht all'ancora nel porto turistico del villaggio.



Le autorità locali hanno disposto un blocco navale. Si cerca in questo modo di impedire che i rapitori raggiungano l'isola di Basilan, dove i militanti del gruppo terroristico Abu Sayyaf è solito nascondere i propri ostaggi. Non è ancora tuttavia chiaro se dietro il sequestro vi sia questo gruppo criminale.



I rapiti - Il cittadino norvegese rapito è Kjartan Sekkingstad, manager del villaggio vacanze in cui è avvenuto il sequestro. I due canadesi sono invece John Ridsel e Robert Hall. Secondo la polizia, la donna filippina coinvolta è la moglie di uno dei due canadesi.