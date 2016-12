Filippine, si aggrava il bilancio del rogo nell'azienda di infradito: almeno 72 i morti

L'indagine non dovrà solo accertare le cause del rogo, ma anche chiarire per quale motivo le finestre dell'edificio erano sigillate. Tutte le vie di fuga del secondo piano, infatti, erano state bloccate con inferiate di ferro e filo spinato. "Incrimineremo chiunque sarà individuato come responsabile per quanto accaduto", ha detto il vicecapo della polizia filippina Leonardo Espina. La maggior parte dei corpi carbonizzati sono stati ritrovati ammassati proprio al secondo piano dell'azienda.