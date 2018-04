Eutanasia,il padre di Alfie: "Papa ci ha chiesto di portarlo da lui"

"Il Papa ci ha chiesto: portatelo qui!". A riferirlo è stato il padre del piccolo Alfie Evans, il bambino inglese di 23 mesi affetto da malattia neurodegenerativa, per il quale Francesco ha chiesto di pregare. Il Papa ha ricevuto il papà di Alfie prima dell'udienza generale e poi ha concluso l'appuntamento del mercoledì con un appello a suo favore. Il padre di Alfie dice che suo figlio "non sta per morire ed è pronto per volare in Vaticano".