Espulso dalla Chiesa per pedofilia, prete racconta: "Ma i superiori sapevano"

"I preti mi dissero di fare attenzione - racconta l'ex prete francese -, ma mai mi fecero notare che le mie vittime potessero soffrire per i miei impulsi". Insomma, i limiti del sacerdote erano ben noti a tutti. Ma divenne cappellano per i giovani in università e licei. Ammette di aver abusato di diversi minori e parla di un'autorità, quella a cui doveva rispondere, "della cecità e dell'incoscienza".



Furono le proteste delle vittime e dei loro familiari a far esplodere il caso del sacerdote, che fu infine trasferito in modo da evitare che avesse contatti con i bambini durante le sue funzioni. Fu a quel punto, ricorda, che i suoi abusi su bambini e ragazzi ebbero termine.



Nel 2006 fu giudicato per le sue azioni e condannato a 15 mesi di carcere. Ed è stato in quel frangente, dice, quando ha ripreso contatto che le sue vittime, che si è reso conto dei suoi errori, dei danni che si possono provocare in questo modo. Ed è così che ha voluto portare allo scoperto la sua vita, i suoi sbagli. E ha fatto questa pubblica, sconcertante confessione.