Emergenza immigrazione, pronto il piano dell'Ue: l'intervento in 13 punti

21:39 - La comunità internazionale è pronta a concretizzare l'intervento nel Mediterraneo a supporto dell'Italia per fronteggiare l'emergenza immigrazione. In attesa che il vertice straordinario dell'Ue ufficializzi il ruolo degli Stati membri, attraverso il piano in 13 punti presentato lunedì ai ministri degli Esteri e dell'Interno riuniti a Lussemburgo, almeno tre Paesi, Gb, Belgio e Norvegia, si sono detti pronti a fornire navi per evitare nuove tragedie.

Pronte le prime navi di Gb, Belgio e Norvegia - Mentre Londra intende offrire uno dei pezzi forti della sua flotta, la nave portaelicotteri Bulwark, il Belgio ha dichiarato che metterà a disposizione la nave militare Godetia. Bruxelles spinge per il raddoppio - da 5000 a 10000 - dei rifugiati da ridistribuire ed è pronta ad accogliere 250 migranti in più. La Norvegia, invece, che non fa parte dell'Ue ma dell'area Schengen, manderà quanto prima una sua unità navale nel Mediterraneo per partecipare all'operazione Triton.



I tredici punti al vaglio dell'Ue - L'attesa è però sul piano in tredici punti che dovrebbe essere il cuore delle conclusioni che saranno giovedì sul tavolo del vertice straordinario dell'Unione. Ecco in estrema sintesi cosa prevedono i 13 punti:



1 - Rafforzamento in tempi brevi delle missioni Triton e Poseidon con almeno il raddoppio delle risorse finanziarie a disposizione e l'aumento dei mezzi utilizzati, nonché un ampliamento del raggio di azione.

2 - Smantellamento della rete di trafficanti di esseri umani, sequestro dei loro beni e loro processo.

3 - Identificazione, cattura e distruzione sistematica delle imbarcazioni utilizzate dai trafficanti. A questo scopo l'Alto rappresentante Ue dovrà immediatamente iniziare a preparare una missione Pesd in accordo con la legge internazionale, ovvero sotto l'ombrello Onu.

4 - Europol avrà il compito di combattere le attività dei trafficanti su internet.

5 - Incremento della cooperazione con Tunisia, Egitto, Mali, Niger e altri Paesi per monitorare e controllare flussi di migranti e rifugiati prima che arrivino sulle coste del Mediterraneo.

6 - Invio in questi Paesi di personale Ue per raccogliere informazioni sui flussi dei migranti e cooperare con le autorità locali.

7 - Lavoro con i partner regionali per incrementare le loro capacità di controllo delle frontiere e di gestione di operazioni di ricerca e soccorso.

8 - Lancio di un programma regionale di sviluppo e protezione per le aree del Nord Africa e del Corno d'Africa.

9 - Attivazione di tutti gli strumenti possibili per incentivare il rimpatrio o comunque il rientro degli migranti 'economici' irregolari.

10 - Messa a punto di un programma di rimpatri 'rapidi' dei migranti irregolari coordinato da Frontex e focalizzato sui Paesi Ue 'di frontiera'.

11 - Avvio di un progetto pilota per la ridistribuzione di almeno 5000 richiedenti asilo in vari Paesi su base volontaria.

12 - Incremento degli aiuti di emergenza ai Paesi di frontiera e esame delle opzioni per organizzare, in casi di emergenza, la ridistribuzione dei migranti tra Paesi Ue.

13 - Invio di personale dell'agenzia europea per l'asilo de Paesi di arrivo de richiedenti al fine di contribuire all'esame delle loro domande, ma anche alla loro identificazione attraverso le impronte digitali.