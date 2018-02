Ema, Sala ricorre alla Corte Conti Ue: "Sospetti fondati, olandesi hanno imbrogliato"

Oggi l'Ema ha dato spunto anche a una polemica politica in piena campagna elettorale. "Garantisco che l'agenzia tornerà a noi perché in Europa ho vinto tante battaglie", ha detto Silvio Berlusconi, ricordando agli imprenditori di Assolombarda che l'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco l'hanno "decisa un certo giorno a Bruxelles, dove non c'era il sindaco di Milano, non c'era il ministro della Salute, non c'era il ministro degli Esteri e non c'era il presidente del Consiglio". Immediata la risposta, via social, del sindaco di Milano: "Prego il Presidente di Forza Italia di astenersi da facili battute su Ema, per rispetto di chi ha dato e sta dando l'anima su questa partita" ha commentato Giuseppe Sala su Twitter.



Intanto è previsto per giovedì 22 febbraio un sopralluogo della commissione Ambiente e Salute dell'Europarlamento ad Amsterdam, proprio per verificare lo stato dei lavori relativi alla nuova sede dell'Ema.